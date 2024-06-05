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Путин рассказал, о последствиях выборов президента США для России

Путин: Россия будет работать с любым избранным президентом США

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, которого изберет американский народ. Его слова передает ТАСС.

По словам главы государства, для Кремля конечный результат не будет иметь большого значения.

«Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ», — сказал он.

Президент добавил, что не может дать однозначного вывода, изменится ли что-то в отношениях России и Соединенных Штатов.

Также российский лидер охарактеризовал действующего президента США Джо Байдена как предсказуемого политика старой закалки.

В марте Путин заявлял журналисту Дмитрию Киселеву, что Россия не вмешивается в ход президентских выборов в Соединенных Штатов и готова работать с любым американским президентом.

Ранее политолог объяснил, почему Байден для России предпочтительнее Трампа.

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