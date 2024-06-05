В Ростовской области стеклянные бутылки стали причиной пожара в квартире

Жителей Ростовской области эвакуировали из дома из-за пожара. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Каменск-Шахтинском, на улице Желябова. Специалисты приехали на вызов, после чего эвакуировали из дома пять человек.

«Возгорание потушили оперативно, не допустив распространение огня на квартиру», – поделились в ведомстве.

На кадрах с места пожара заметно, что пострадало окно на балконе. У него обгорела рама, стекло полностью разрушено.

Во время инцидента никто не пострадал. О точной причине произошедшего не сообщается. Наиболее вероятно, пожар произошел из-за стеклянных бутылок. Скорее всего, солнечные лучи упали на них и произошел эффект линзы, из-за которого вещи воспламенились.

До этого в Якутии загорелся дом. Пожарные оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации пожара на площади более 800 квадратных метров. В результате пострадали четыре человека, среди них оказался один ребенок.

Ранее россиянин не смог смириться с отказом сожительницы и поджег ее дом, пока женщина спала.