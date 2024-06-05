Путин рассказал, откуда исходят угрозы благополучию европейцев

Из-за политики большинства стран Запада экономическое благополучие европейцев находится в зоне риска. Такое мнение выразил президент России на встрече с главами мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.

Встреча проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Путин оценил европейские государства как в целом благополучные и отметил, что большинство граждан Евросоюза волнует, в первую очередь, их материальное благополучие. Однако политика подавляющего большинства стран Запада может оказать на это самое пагубное влияние.

«Благополучие, к которому люди [граждане ЕС] привыкли на протяжении десятилетий, оно если не исчезает, то находится в зоне риска», — сказал глава российского государства.

На той же встрече Путин подтвердил, что Россия вошла в число лидеров среди крупнейших экономик мира, несмотря на санкционное давление. Сославшись на данные Мирового банка президент заявил, что по паритету покупательской способности наша страна находится в ТОП-4 крупнейших экономик планеты.

Ранее Путин рассказал, о последствиях выборов президента США для России.