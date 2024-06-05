Путин рассказал о потерях России и Украины на СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств прокомментировал число потерь России и Украины в специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

«По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — сообщил Путин.

По словам президента, безвозвратные потери российской армии примерно впятеро меньше.

«Если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение такое: один примерно к пяти… Именно с этим связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на поле боя», — сказал Путин.

Встреча с прессой проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Путин пояснил, с чего началась трагедия на Украине.