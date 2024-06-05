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«А вдруг судью ждут друзья в бане?»: Карпин раскритиковал РПЛ

Тренер «Ростова» Карпин раскритиковал регламент Российской премьер-лиги

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат» раскритиковал регламент Российской премьер-лиги (РПЛ), согласно которому решение о переносе матча принимает только один судья.

«Возможно, допустим, у него заболел ребенок, и ему хочется быстрее домой. То есть ему еще на день оставаться в Москве не хочется. Просто допустим. Я утрирую специально, чтобы было понятно до какой степени бред. Я поэтому сказал про ребенка, чтобы не говорить про пьянку. Поэтому, возможно, его ждут друзья, и он хочет вечером попасть к ним в баню», — заявил Карпин.

В декабре 2023 года РПЛ не стала переносить матч между ЦСКА и «Ростовом», который прошел в плохих погодных условиях.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

«Ростов» под руководством Карпина в сезоне-2023/24 занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Карпину запретили совмещение работы в сборной России и иностранном клубе.

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