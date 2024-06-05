Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717617794
Размер текста
А
А
А

Россия и Китай будут расширять военное взаимодействие и подготовку

Путин заявил, что Россия и Китай будут продолжать проводить совместные учения

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и Китай будут продолжать проводить совместные войсковые учения, расширяя сферу военно-технического сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чье выступление транслирует пресс-служба Кремля.

«Мы, как вы знаете, учения проводим и будем это делать, в том числе военные учения. У нас идет работа в сфере военно-технического взаимодействия, здесь нам есть что предложить китайским друзьям. Интерес у наших китайских друзей к совместной работе по этому направлению имеется», — заявил Путин.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств прокомментировал число потерь России и Украины в специальной военной операции.

Встреча с прессой проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Путин пояснил, с чего началась трагедия на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами