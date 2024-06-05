Россия и Китай будут расширять военное взаимодействие и подготовку

Россия и Китай будут продолжать проводить совместные войсковые учения, расширяя сферу военно-технического сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чье выступление транслирует пресс-служба Кремля.

«Мы, как вы знаете, учения проводим и будем это делать, в том числе военные учения. У нас идет работа в сфере военно-технического взаимодействия, здесь нам есть что предложить китайским друзьям. Интерес у наших китайских друзей к совместной работе по этому направлению имеется», — заявил Путин.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств прокомментировал число потерь России и Украины в специальной военной операции.

Встреча с прессой проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Путин пояснил, с чего началась трагедия на Украине.