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Суд вынес приговор бывшему инвестиционному директору «Роснано» Губаеву

Экс-инвестиционный директор «Роснано» Губаев осужден на 8 лет по делу о хищении

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Depositphotos

Гагаринский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего инвестиционного директора «Роснано» Наиля Губаева по делу о хищении 179 миллионов рублей. Об этом сообщаетРИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

«Суд назначил Губаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, со штрафом в размере 900 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказал источник.

Также суд взыскал с подсудимого более 179 миллионов рублей в пользу потерпевшего АО «Элвис-НеоТек» в счет возмещения ущерба.

По данным следствия, в 2021 году Губаев узнал о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Швейцарии. Тогда суд взыскал с испанской компании «ТалесЭспана ДжиЭрПи, с.а.у.» 179 миллионов рублей за ранее поставленную продукцию в пользу компании АО «ЭЛВИС-НеоТек», которая находится в управлении «Роснано». При этом Губаев обманул представителей «ЭЛВИС-НеоТек», сказав, что суд отказался удовлетворять исковые требования. После этого в Москве получил и забрал себе деньги в счет погашения долга от представителя должника.

До этого «Роснано» сообщило о планах подать на банкротство фирмы, реализовывавшей проект планшетов.

Ранее стало известно, что правоохранители проверяют кражу денег монахинь сотрудниками криптобиржи Bybit.

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