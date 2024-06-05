Путин высказался насчет разведки РФ на Украине

Данные о мобилизации на Украине являются «секретом Полишинеля» для России, и можно с уверенностью сказать, что объемы набора в украинскую армию позволяют только компенсировать потери, но не создавать новые подразделения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чье общение с главами мировых информационных агентств транслирует пресс-служба Кремля.

«Это такая кардинальная проблема, которая ведет к понижению возраста мобилизации. Сейчас с 27 вышли на 25, и мы просто знаем это с украинской стороны, там это «секрет Полишинеля», там секретов вообще никаких нет. Администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно хотя бы снижался порог с 25 до 23, потом до 20 лет, а потом до 18. Или сразу до 18 лет», — заявил Путин.

В среднем, как отметил российский президент, в ВСУ получается мобилизовать, в том числе насильственными методами, до 30 тысяч человек в месяц.

До этого президент Владимир Путин прокомментировал число потерь России и Украины в специальной военной операции.

Встреча с прессой проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Путин пояснил, с чего началась трагедия на Украине.