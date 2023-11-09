В России предложили разрешить тратить маткапитал на фермерское хозяйство

Россияне должны иметь возможность потратить маткапитал на развитие фермерского хозяйства, считает депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Такое предложение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Крупник предложил позволить тратить средства маткапитала на покупку домашней птицы, животных, семенного посевного материала или техники – систем малой механизации. По его мнению, эта мера поддержит семьи из сельской местности и горожан, которые планируют переехать в своей дом для обустройства фермерского хозяйства.

В целом программа маткапитала в России очень востребована и является подспорьем в налаживании быта, образования и улучшения качества жизни, отметил депутат. При этом он напомнил, что список направлений, на которые можно направить маткапитал, все время увеличивается, призвав включить в программу новую статью расходов.

«Очевидно, что подобные нововведения будут способствовать развитию современного российского села и укреплению института семьи», – убежден Крупник.

Такая инициатива в числе прочего поможет людям, которые укрепляют авторитет фермерского образа жизни, заново вдыхают жизнь в российскую деревню и создают новые культурные и туристические объекты, заключил он.

Напомним, в Госдуме также призвали разрешить родителям тратить социальную выплату на медицинские услуги и покупку лекарств для ребенка.

Россияне ранее предложили повысить размер материнского капитала.