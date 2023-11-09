Врач рассказала о пользе «нетренировочной активности» для здоровья сердца и сосудов

Нетренировочная физическая активность наряду со спортом может предотвратить появление сердечно-сосудистых проблем. Об этом kp.ru рассказала кардиолог Наталья Гаврилюк.

«Пока этот термин мало используется в обиходе, но постепенно его упоминают все чаще. Нетренировочная активность — это совокупность любой физической активности помимо специальных упражнений. Например, перемещение по дому, смена позы, ходьба на короткие дистанции, приготовление пищи, мелкие бытовые дела. Это то, на что мы тратим до 1/3 энергии в день. И именно в нетренировочной активности может заключаться то, что мы ошибочно считаем «базовым метаболизмом»», — пояснила эксперт.

Врач подчеркнула, что тренировочная и нетренировочная активность не взаимозаменяемы, но могут дополнять друг друга. При этом, по ее словам, эффективность от занятий спортом снижается, если у человека низкий уровень нетренировочной активности. Кроме того, сидячий образ оказывает влияние на здоровье независимо от тренировок.

Чтобы повысить нетренировочную активность, Гаврилюк советует добавить в свой день любую активность в положении стоя, например помыть посуду, вставать на работе каждые 30–60 минут, выполнять любые упражнения в течение хотя бы одной минуты. Кроме того, можно попробовать работать стоя в течение 30 минут.

Финские ученые из университета Турку до этого провели исследование и выяснили, что сидячий образ жизни может приводить к нарушению обмена веществ. Исследователи утверждают, что это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

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