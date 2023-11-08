Педофил похитил российскую второклассницу и сутки держал в дачном доме

В Кирове 43-летний ранее судимый местный житель похитил школьницу и надругался над ней. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 6 ноября.

«Житель Кирова обманом затащил девочку 2014 года рождения в дом в СНТ «Боровое-Ганино»», — рассказал собеседник СМИ, уточнив, что в доме педофил изнасиловал ребенка.

Через сутки девочку удалось найти. Подозреваемый в совершении преступления задержан, в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела: о похищении человека и насильственных действиях в отношении несовершеннолетней.

Ранее в Севастополе мужчина получил пожизненной срок за насилие над ребенком.