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В России предложили давать места в детских садах без очереди новой льготной категории

В Госдуме поддержали идею давать места детям медработников в детсаду без очереди

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Depositphotos

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поддержал инициативу Алтайского заксобрания о первоочередном предоставлении мест в детских садах детям медицинских работников. Об этом сообщает «Парламентская газета».

На заседании комитета представитель Минздрава РФ Людмила Летникова поддержала инициативу, но отметила, что законопроект требует доработки, так как у предложения алтайских депутатов отсутствует четкий перечень медицинских специальностей, на которые предполагается распространить льготу.

«В нашей системе есть и медицинские психологи, и логопеды, и физики, и химики. Минздрав хотел бы распространить такое решение на всех медицинских работников», — подчеркнула Летникова.

Если этого не сделать, и принять закон по отношению к отдельным медицинским специальностям, по словам представителя Минздрава, это может спровоцировать отток кадров из одной профессии в другую.

Ранее в Госдуме предложили предоставить одиноким родителям дополнительные льготы.

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