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Калининградец украл деньги из женской сумочки и съел их

В Калининграде мужчина украл деньги из женской сумочки и съел их

В Калининграде мужчина украл деньги и съел их, оказавшись взаперти, чтобы избежать ответственности. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным ведомства, в конце октября мужчина похитил наличные из сумочки продавщицы кафе, когда та вышла из зала. По возвращении женщина заметила, что у нее пропали деньги, и заперла входную дверь.

Когда злоумышленник понял, что не может покинуть помещение, он спрятал часть денег за трубой в туалете. При этом пять тысяч из похищенных семи тысяч он съел, пытаясь избежать ответственности за содеянное.

Прибывшие на место полицейские задержали преступника. Им оказался ранее судимый 33-летний калининградец. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Ранее в Уфе школьник украл у бабушки четыре млн рублей и подарил знакомым автомобили.

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