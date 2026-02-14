Размер шрифта
В США раскрыли, как Вашингтон хочет достичь сделки с Тегераном

Axios: США планируют достичь сделки с Ираном с помощью давления на нефть
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты Америки планируют достичь сделки с Ираном с помощью усиления давления на иранскую нефть. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Президент [США Дональд] Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме в среду договорились о том, что США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю», — говорится в материале.

По данным журналистов, США хотят усилить экономическое давление параллельно с переговорами и ростом американского военного присутствия на Ближнем Востоке.

12 февраля Трамп заявил, что США необходимо заключить сделку с Ираном. По словам главы Белого дома, ее отсутствие будет «травматично» для Исламской Республики.

11 февраля президент США заявил, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном с отказом от ядерной программы. По мнению Трампа, отказ Ирана от соглашения был бы «глупым шагом».

Ранее Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США.
 
