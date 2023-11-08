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Двое школьников провалились под тонкий лед на реке в Перми

59.ru: в Перми спасли двух школьников, провалившихся под лед

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Shutterstock

В Кировском районе Перми двое друзей гуляли по берегу реки и провалилась под тонкий лед. Об этом сообщает 59.ru.

Детей на льду пруда возле Красавинского моста в пермском СНТ «Заозерный» заметили очевидцы. Они сообщили о происшествии в экстренные службы.

Приехавшие на место спасатели обнаружили на льду двух подростков — один из них выбрался самостоятельно, а второму помог случайный прохожий. Школьники госпитализированы.

Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Ранее в Екатеринбурге двое детей гуляли по льду и провалились.

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