Двое школьников провалились под тонкий лед на реке в Перми

В Кировском районе Перми двое друзей гуляли по берегу реки и провалилась под тонкий лед. Об этом сообщает 59.ru.

Детей на льду пруда возле Красавинского моста в пермском СНТ «Заозерный» заметили очевидцы. Они сообщили о происшествии в экстренные службы.

Приехавшие на место спасатели обнаружили на льду двух подростков — один из них выбрался самостоятельно, а второму помог случайный прохожий. Школьники госпитализированы.

Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Ранее в Екатеринбурге двое детей гуляли по льду и провалились.