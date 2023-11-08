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В Подмосковье мужчина с мачете разгуливал по улице и попался полиции

В Люберцах полиция открыла стрельбу по мужчине с мачете

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Люберцы Life/VK

В Люберцах очевидцы сообщили о полицейских, которые выстрелили в мужчину с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Инцидент произошел на улице Кирова. Местные жители обратили внимание на мужчину, который шел по улице с мачете в сторону полицейских. В результате сотрудникам МВД пришлось в него выстрелить.

По словам очевидцев, до инцидента мужчина ударил ножом девушку с ребенком. Ранения несерьезные, ребенок не пострадал. Приехавшие на место инцидента медики оказали россиянке первую помощь.

Правоохранители задержали мужчину. О причинах такого поведения местного жителя не сообщается.

Ранее в Петербурге девочка ударила себя ножом в живот после ссоры с другом.

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