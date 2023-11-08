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Разбившим стекло «Венеры с зеркалом» лондонским активистам предъявили обвинения

Британским активистам выдвинули обвинения за порчу стекла «Венеры с зеркалом»

Лондонская полиция предъявила обвинения двум экоактивистам из движения Just Stop Oil, разбившим защитное стекло картины «Венера с зеркалом» в Лондонской национальной галерее. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.

По словам полицейских, после беспорядков 6 ноября обвинения выдвинули против 46 активистов Just Stop Oil, среди которых были двое нанесших ущерб объекту в галерее. Экоактивисты перепрыгнули через защитный барьер и, вооружившись аварийными молотками, несколько раз ударили по стеклу. После этого они прокричали фразу о том, что женщины получили право голосовать не на выборах, а своими действиями.

Вандалов задержали, после чего они объяснили, что акция — ответ на планы Великобритании увеличить количество разрешений на добычу нефти.

«Венера с зеркалом» — картина, написанная испанским художником Диего Веласкесом в XVII веке. Более 100 лет назад произведение порезала ножом канадская суфражистка Мэри Ричардсон.

Ранее в Лондоне задерживали шведскую активистку Грету Тунберг во время акции протеста.

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