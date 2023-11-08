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Россиянам рассказали, как защититься от гонконгского гриппа

Профессор Чумаков: поливалентная вакцина защитит от гонконгского гриппа

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Поливалентная вакцина поможет защититься от гонконгского гриппа, к вирусам которого люди пока недостаточно адаптировались. Об этом телеканалу «360» рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков.

«Она защищает от разных типов гриппа. Поэтому те, кто прививается, в какой-то степени защищены от такого гриппа», — успокоил он.

Чумаков отметил, что эта болезнь относится к вирусам группы A. Обычно ее распространяют птицы, среди людей данные вирусы почти не циркулируют. При этом предсказать ход вызванного этим типом вируса заболевания достаточно непросто, уточнил профессор.

«Все, что касается вируса группы A, — это более серьезная ситуация, чем с вирусами группы B. [Гонконгский грипп] как раз относится к первой группе, поэтому и вызывает опасения и [предположения] о достаточно серьезной вспышке в этом году», — подчеркнул Чумаков.

Накануне в Сахалинской области зарегистрировали первый в регионе случай заболевания гонконгским гриппом. В этом сезоне пациентов с этим типом гриппа находили также в Тюменской и Орловской областях.

Ранее директор Института гриппа рассказал, когда ждать подъема заболеваемости гриппом.

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