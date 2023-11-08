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Военкор Коц высказался о происшествии с угрозами его жене

Военкор Коц отказался комментировать случай с угрозами его жене

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Военный корреспондент Александр Коц отказался комментировать ситуацию с попытками угроз его супруге в Москве, сообщает телеканал «360».

«Простите, это моя семья, я не комментирую», — сказал он.

Военкор отметил, что написал о том, о чем считает нужным, в своем Telegram-канале. При этом он уточнил, что он не получал информацию о том, что злоумышленник задержан.

«Мне никто ничего не сообщал. Хорошо, пусть занимаются следственные органы», — сказал Коц, комментируя данные о задержании мужчины.

8 ноября сообщалось, что в Москве задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления. По данным следствия, накануне мужчина был на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания военкора и попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста, чтобы «воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста». По факту угроз жене журналиста завели уголовное дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Сам Коц в Telegram-канале сообщил, что его домашний адрес находится открытом доступе на сайте «Миротворца», поэтому злоумышленник легко на него вышел. Супруга ему не открыла и вызвала полицию. Коц также отметил, что и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы.

Ранее экс-чиновник ООН рассказал об угрозах в свой адрес из-за критики Израиля.

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