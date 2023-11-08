Кардиолог рассказал, правда ли алкоголь может быть полезен для организма

Однозначного мнения о влиянии алкоголя на организм человека в современной медицине нет. Однако большинство ученых все-таки сходятся во мнении, что в любых дозах алкоголь негативно влияет на здоровье, в том числе — на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев.

Врач напомнил, что не так давно определенные виды спиртных напитков в умеренных дозах считались полезными. Так, сохраняется предположение, что красное вино благодаря содержанию биофлавоноидов играет некоторую полезную роль, отметил Конев. Однако, чтобы получить эти вещества, вина нужно выпить очень много, а это уже вредно, добавил он.

«Поэтому все-таки большая часть исследователей сейчас склоняются к тому, что алкоголь вреден в любых дозах, — подчеркнул кардиолог. — А уж любимые у нас в стране крепкие напитки вроде водки — и подавно».

Так, алкоголь плохо влияет на печень и может привести к нарушению синтеза холестерина, необходимого для поддержания функций организма. Это вызывает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также алкоголь приводит к спазму сосудов после их кратковременного расширения, отметил Конев.

Научные данные о полезных свойствах алкоголя до сих пор противоречивы, заключил врач.

Специалисты ранее назвали основные последствия злоупотребления алкоголем, в том числе — процесс модификации генов, рост риска некоторых видов рака, ухудшение структуры мозга, гормональные нарушения, репродуктивная дисфункция и другие.

В Госдуме ранее предложили запретить в России продажу алкоголя в кегах.