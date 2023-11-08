Метеоролог рассказала об аномальной погоде в центральной части России

В Москве задерживается аномальная погода — всю первую декаду ноября отличает слишком высокая для этого времени года температура воздуха, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. Превышение климатической нормы в среднем составляет 6 градусов, отметила она в беседе с Общественной Службой новостей.

Погоду определяют атлантические циклоны, которые сейчас проходят по более северным широтам, чем обычно. По этой причине Москва и Санкт-Петербург попадают в теплые атмосферные сектора, отметила метеоролог.

«И поскольку они идут с завидным постоянством, мы не успеваем попасть в более холодную часть одного из циклонов, как уже на подходе следующий», — пояснила она.

С этим связана теплая погода, которая наблюдается во всей центральной части России. Циклоны при этом приносят «атлантическую влагу», чем объясняются постоянные осадки.

«Практически вся первая декада ноября будет с очень высокой температурой. Градусов на шесть выше климатической нормы», — добавила Позднякова.

Напомним, по прогнозам синоптиков, аномальное тепло, которое окутало Москву в первые ноябрьские дни, в ближайшее время уйдет, однако заморозков и снегопадов не будет. На выходные жителям столицы спрогнозировали ливневые дожди.