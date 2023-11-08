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В Москве задержали мужчину, который угрожал жене военкора Коца

СК: на угрожавшего жене военкора Коца завели уголовное дело

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

В Москве задержали мужчину, который приехал домой к военному корреспонденту Александру Коцу и угрожал его супруге. Об этом сообщил в Telegram-канале Следственный комитет.

По данным следствия, 7 ноября мужчина был на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания Александра Коца. Он попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста. Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста, пишет пресс-служба ведомства.

В итоге следователи и сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления. По факту угроз жене журналиста завели уголовное дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». В ближайшее время мужчину доставят в подразделение столичного СК, где следователи допросят его.

Сам Коц уже прокомментировал инцидент у себя в Telegram-канале. Он пояснил, что его домашний адрес находится открытом доступе на сайте «Миротворца», поэтому злоумышленник легко на него вышел. Супруга ему не открыла и вызвала полицию.

Коц отметил, что и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы. Например, писали в соцсетях жене, дочери, неоднократно звонили им по телефону. Чаще всего с украинских номеров. Личные данные систематически публикуются в различных украинских Telegram-каналах, и на его домашний адрес неизвестные оформляли доставку суши.

«А неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим», — заключил Коц.

Ранее в ФСБ России заявили, что ночью в Ялте совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

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