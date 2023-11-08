Бездомный из Тюмени познакомился с женщиной в интернете, обокрал ее и взял в заложники

В Тюмени возбудили дело по нескольким статьям в отношении бездомного, который уже 16 раз привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В мае горожанин, не имеющий постоянного места жительства и регистрации, познакомился с женщиной с помощью мобильного приложения. Они договорились о встрече, россиянка согласилась приютить у себя нового знакомого и даже поделилась с ним комплектом ключей от квартиры.

За следующие пять дней мужчина похитил у хозяйки норковую шубу и ювелирные изделия. Когда кража в 157 тыс. рублей раскрылась, гость стал угрожал потерпевшей расправой, демонстрируя при этом металлические ножи и ножницы. Он еще сутки незаконно удерживал женщину в квартире, в итоге заложницу освободили сотрудники полиции.

Мужчину обвинили в трех преступлениях, поместили под стражу. В ближайшее время он выслушает очередной приговор суда.

Ранее россиянин выпивал с женщинами и грабил их, притворяясь инвалидом.