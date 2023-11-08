Полицейские сломали плечо мужчине, который отказался сдавать отпечатки пальцев

В Екатеринбурге задержанный мужчина получил перелом плеча в отделе полиции. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

В ночное время мужчина отдыхал в кафе «Скандинавия», где стал конфликтовать с 17-летней девушкой-администратором. В ответ на замечание посетитель ударил ее в лицо.

В заведение приехали силовики и доставили агрессивного горожанина в отдел полиции. Там он отказался называть личные данные, не пожелал сдать отпечатки пальцев и в конце концов устроил дебош.

«Его попытались успокоить: скрутили и положили на пол. Позднее оказалось, что силовики сломали ему плечо», — рассказал инсайдер.

В УМВД по Екатеринбургу информацию об инциденте подтвердили, отметив, что сотрудники ведомства действовали в рамках законодательства.

«Во время борьбы мужчина упал на пол, повредив правое плечо. После этого его доставили в больницу. Руководство ведомства назначило служебную проверку по данному факту», — пояснили в пресс-службе.

Пострадавшего уже привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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