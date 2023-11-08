В Ленобласти жители пожаловались на украинские флаги на Красной площади

В Ленинградской области местные жители заметили флаги Украины. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Выборге. Неизвестный связался с правоохранителями и заявил, что заметил большое количество украинской символики на Красной площади.

Позже выяснилось, что на этой территории снимают фильм, в котором затронут события Евромайдана. Чтобы воссоздать картину этого периода, съемочная группа на некоторое время установила тематические декорации и «превратила» Выборг в Киев. Для этого также использовали пиротехнику, шины и баррикады.

При этом из-за съемок движение в некоторых частях города ограничено. Процесс закончится 10 ноября.

Ранее в Одессе мужчина прилюдно порвал украинский флаг.