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В Ленобласти жители пожаловались на украинские флаги на Красной площади

В Ленобласти пожаловались на флаги Украины, которые поставили для съемок фильма

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Thomas Peter/Reuters

В Ленинградской области местные жители заметили флаги Украины. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Выборге. Неизвестный связался с правоохранителями и заявил, что заметил большое количество украинской символики на Красной площади.

Позже выяснилось, что на этой территории снимают фильм, в котором затронут события Евромайдана. Чтобы воссоздать картину этого периода, съемочная группа на некоторое время установила тематические декорации и «превратила» Выборг в Киев. Для этого также использовали пиротехнику, шины и баррикады.

При этом из-за съемок движение в некоторых частях города ограничено. Процесс закончится 10 ноября.

Ранее в Одессе мужчина прилюдно порвал украинский флаг.

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