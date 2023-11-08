Путин сообщил о необходимости провести в СНГ превентивную работу по обеспечению безопасности

Странам Содружества независимых государств (СНГ) нужна большая превентивная работа для безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран СНГ, открывшейся в Москве.

По словам российского главы, важно максимально полно использовать прогнозный и информационно-аналитический потенциал совбезов стран СНГ.

Путин назвал обстановку в мире крайне сложной и напряженной. Так, в нескольких странах обострились многолетние конфликты и появились новые столкновения, в частности, это касается ситуации на Ближнем Востоке. Нестабильность оттуда движется в сторону Евразии, считает Путин.

«Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных наших тесных торговых, кооперационных, культурных связей», — отметил президент.

Он добавил, что для стран сохраняются такие угрозы, как терроризм, наркоторговля, незаконная миграция, экстремизм. Это все несет риски для экономической, информационной, технологической сфер, а также биологической безопасности.

Поэтому, считает президент, странам Содружества требуется согласованная коллективная реакция и превентивная работа для устранения потенциальных угроз.

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