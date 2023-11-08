В Тюмени ищут девочку с пирсингом, которая не вернулась домой после школы

Волонтеры ищут 12-летнюю девочку, которая пропала после похода в школу. Об этом сообщает ДПСО «ТюменьРегионСпас».

По данным добровольцев, местная жительница отправилась в учебное заведение накануне и должна была вернуться домой около 16:00, но этого не произошло.

В день исчезновения девочка была одета в серую куртку, клетчатую юбку и серые ботинки. Также у пропавшей был пирсинг в носу с правой стороны.

Как сообщили волонтеры в беседе с 72.ru, до этого подобных инцидентов с девочкой не происходило.

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