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Судье из Томской области, бравшему взятки с 2018 года, назначили условный срок

В Сибири огласили приговор судье, который за деньги помогал другу-бизнесмену

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Судью из Томской области признали виновным в получении взяток и приговорили к условному сроку. Об этом пишет NGS.RU со ссылкой на решение Новосибирского областного суда.

7 ноября судья Елена Бортникова вынесла решение по делу 45-летнего судьи из соседнего региона Виталия Бажилина.

Следствие установило, что с 2018 года на банковскую карту мужчины поступали переводы от его давнего приятеля, предпринимателя Юрия Ильина. Мужчина «подписался» на покровительство тогда еще помощника прокурора за 28 тыс. рублей в месяц, к июлю 2020 года на счет Бажилина поступила уже 731 тысяча рублей.

За это время работник прокуратуры добился для своего знакомого уменьшения суммы штрафа — с 1,2 млн рублей до 600 тыс. — за незаконную врезку в водопровод и потребление воды. Пользуясь своим служебным положением, Бажилин просто попросил руководителя «Горводоканала» сделать перерасчет.

В 2020 году мужчина стал работать судьей Молчановского районного суда Томской области. Ильин продолжал платить своему покровителю до июня 2021 года и планировал с его помощью решить вопрос с Санэпидстанцией. Сотрудники надзорного органа нашли в принадлежащем ему банном комплексе значительные нарушения, результаты проверки привели к возбуждению административного дела. Бажилин попытался помочь, но не смог. За этот период от бизнесмена он получил более 160 тыс. рублей.

Состава преступления в этом эпизоде судья Новосибирского областного судья не нашла, а за криминальные отношения с «Горводоканалом» назначила судье семь лет лишения свободы условно, штраф в размере1,4 млн рублей и запрет занимать государственные должности в течение ближайших пяти лет.

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