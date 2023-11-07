Эвакуация россиян из сектора Газа полностью подготовлена

Эвакуация граждан России из сектора Газа полностью подготовлена, однако пока нет согласия со стороны Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП «Рафах». Посольство России неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен», — сказал он.

3 ноября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщал, что израильские власти должны в скором времени выдать российским гражданам разрешения на выезд из сектора Газа. Дипломат уточнил, что для эвакуации людей будет работать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе палестинского анклава с Египтом.

Позже пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова подтвердила, что российская сторона оповестила граждан о месте сбора в случае эвакуации из сектора Газа. Как она сказала, людям необходимо прибыть в специально отведенное место у КПП «Рафах».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.