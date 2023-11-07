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Эвакуация россиян из сектора Газа полностью подготовлена

ТАСС: для эвакуации россиян из Газы все готово, но пока нет согласия Израиля

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Эвакуация граждан России из сектора Газа полностью подготовлена, однако пока нет согласия со стороны Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП «Рафах». Посольство России неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен», — сказал он.

3 ноября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщал, что израильские власти должны в скором времени выдать российским гражданам разрешения на выезд из сектора Газа. Дипломат уточнил, что для эвакуации людей будет работать контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе палестинского анклава с Египтом.

Позже пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова подтвердила, что российская сторона оповестила граждан о месте сбора в случае эвакуации из сектора Газа. Как она сказала, людям необходимо прибыть в специально отведенное место у КПП «Рафах».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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