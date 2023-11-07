Глава МВД призвал ужесточить контроль за мигрантами в России

Контроль за иностранцами на территории России следует усилить, особенно в том, что касается принятия в гражданство, выдачи ВНЖ и разрешений на временное проживание. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе — на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию», — приводит ТАСС слова главы МВД.

Как считает Колокольцев, следует тщательнее выявлять мигрантов, которые уклоняются от прохождения дактилоскопии и фотографирования. Тех же граждан, которые угрожают общественной безопасности, нужно, по мнению министра, депортировать, параллельно аннулировав их правовые статусы.

До этого Колокольцев рассказывал, какие схемы используют иностранцы, чтобы остаться в России. Среди них — фиктивные браки, подделка результатов экзамена по русскому языку и создание фальшивых приглашений на учебу. Те же мигранты, которым запретили въезд, пытаются попасть обратно по поддельным документам.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО.