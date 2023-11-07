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В Петербурге 86-летняя женщина пришла к стоматологу и получила перелом руки

В Петербурге пенсионерка сломала руку во время похода к стоматологу

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В Петербурге визит в стоматологию закончился для 86-летней женщины травмой. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

В день инцидента пожилая петербурженка пришла на процедуру в клинику, где уже была несколько раз. После манипуляций врач сообщил, что женщине нужно поставить подпись в документах. Так как пациентка устала, ее сын предложил свою помощь.

Сама пенсионерка хотела присесть на стул, но он выскользнул из-под точки опоры. В результате женщина сломала руку.

По словам источника, после произошедшего врачи долго решали, что нужно делать, и предлагали женщине уйти через другой выход. Вместо своевременной помощи петербурженка получила лоскут бинта длиной десять сантиметров.

Семья обратилась в больницу, где врачи наложили гипс.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сделала шпагат в кресле стоматолога.

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