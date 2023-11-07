Сотни российских туристов четвертый день не могут покинуть КНР из-за проблем на границе

В Китае 300 российских туристов не могут вернуться на территорию РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на международном пункте пропуска в городском округе Хэйхэ. Путешественники четвертый день остаются на территории Китая.

В беседе с клиентами представители турфирмы сообщили, что причиной задержки является тяжелая ледовая обстановка на реке. Когда клиенты сообщили, что китайские судна ходят несмотря на подобные препятствия, выяснилось, что проблема в неисправности нужного оборудования.

Многие туристы переживают, что в скором времени у них закончатся деньги на пребывание в Китае. Вернуть деньги за поездку компания может только на территории РФ, в КНР приобрести путевку в Россию могут только китайцы.

Пострадавшие направили петицию в Дальневосточное таможенное управление с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее стало известно о том, что польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.