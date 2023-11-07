Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотни российских туристов четвертый день не могут покинуть КНР из-за проблем на границе

В Китае 300 российских туристов не могут выбраться из пункта пропуска в РФ

close
100%
Depositphotos

В Китае 300 российских туристов не могут вернуться на территорию РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на международном пункте пропуска в городском округе Хэйхэ. Путешественники четвертый день остаются на территории Китая.

В беседе с клиентами представители турфирмы сообщили, что причиной задержки является тяжелая ледовая обстановка на реке. Когда клиенты сообщили, что китайские судна ходят несмотря на подобные препятствия, выяснилось, что проблема в неисправности нужного оборудования.

Многие туристы переживают, что в скором времени у них закончатся деньги на пребывание в Китае. Вернуть деньги за поездку компания может только на территории РФ, в КНР приобрести путевку в Россию могут только китайцы.

Пострадавшие направили петицию в Дальневосточное таможенное управление с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее стало известно о том, что польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий