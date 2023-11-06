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Москвичей предупредили о холодных и дождливых днях на предстоящей неделе

Синоптик Котилевская: 9 и 10 ноября в Москве ожидаются заморозки, затем — дожди

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Во вторую неделю ноября в Москве прогнозируется постепенное уменьшение осадков, в четверг и пятницу в области возможны слабые заморозки. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«На предстоящей неделе ожидается постепенное уменьшение осадков», — уточнила синоптик.

Она отметила, что дожди сохранятся в течение вторника. С середины недели начнет усиливаться антициклон, уменьшая вероятность вероятность осадков. Но они вновь вернуться в Московский регион в воскресенье.
Ночью 9 и 10 ноября температура опустится до плюс 2-3 градусов, в Подмосковье местами до нуля. В центре погоды «Фобос» не исключили слабые заморозки. Но в целом в ближайшие семь дней температурный режим будет выше климатической нормы.

6 ноября в Гидрометцентре объяснили невозможность раннего прогнозирования погоды зимой. По словам его научного руководителя Романа Вильфанда, в ноябре нельзя сделать выводы о предстоящих месяцах, так как прогноз на долгие сроки основывается «на совершенно других характеристиках».

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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