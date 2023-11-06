В Канаде признали, что антироссийские санкции влияют на жизнь обычных людей

Применение Канадой рестрикций в отношении РФ влияет на жизнь обычных жителей этой страны. Об этом сообщил директор международного отдела экономических санкций Королевского банка Канады Стивен Олсас, передал ТАСС.

«У нас все еще есть люди, <…> которые хотят иметь возможность совершать транзакции, например, в Россию», — признал он.

В качестве примера Олсас привел пенсионные выплаты и назвал эту ситуацию «непредвиденными последствиями» применения антироссийских ограничений.

Банкир напомнил, что из-за сложности канадского законодательства в отношении применения санкций против иностранных государств необходимо «фактически прекратить любые виды платежей», которые связаны с электронными переводами в или из России. Он заявил о необходимости рекомендации от властей по этому поводу.

6 ноября в США признали, что санкции не снижают нефтяные доходы России. В октябре нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ удвоились по сравнению с сентябрем и выросли на четверть в годовом выражении.

В Нидерландах выявили схему обхода антироссийских санкций.