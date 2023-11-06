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Трехлетняя девочка застряла головой в спинке стула

В Уфе спасли ребенка, застрявшего головой в спинке стула

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Управление гражданской защиты г. Уфы

В Башкирии помощь спасателей потребовалась трехлетней девочке, которая застряла в детском стульчике. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Инцидент произошел днем 5 ноября, в экстренные службы обратилась мать трехлетней девочки, она рассказала, что дочь играла в комнате и случайно застряла головой в спинке детского стульчика.

Попытки матери вызволить ребенка из ловушки ни к чему не привели. Спасатели, прибывшие на вызов, перепилили часть спинки стула и помогли ребенку выбраться. Медицинская помощь девочке не потребовалась, ее передали матери.

Ранее на Урале ребенок случайно закрылся в ячейке постамата.

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