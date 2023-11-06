В Крыму выразили опасения из-за судьбы скифского золота

Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что коллекция скифского золота, вероятно, будет в руках частных западных коллекционеров и это вызывает опасения. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре текущего года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» украинской стороне.

«У меня очень плохое предчувствие, что она может оказаться в руках частных западных коллекционеров», — пояснил Константинов.

По словам главы парламента российского полуострова, вопрос с судьбой скифского золота все еще остается открытым.

Он не исключил, что данная коллекция «рассосется по частным коллекциям», как, например, индийские или египетские артефакты.

Также Константинов заметил, что Украине подобная коллекция золота точно не нужна.

До этого стало известно, что Центральный музей Тавриды снова попробует вернуть скифское золото в суде.

Ранее в Испании поймали банду, вывезшую скифское золото с Украины.