Польские перевозчики пообещали не препятствовать движению автобусов

Польские перевозчики обещали не блокировать движение автобусов, легковых автомобилей и грузовиков с гуманитарным грузом. Об этом рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

По словам Демченко, польские перевозчики планируют заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной с 14:00 часов мск 6 ноября. Он добавил, что блокада ожидается недолгой.

«Организаторы акции обещают не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам, которые перевозят гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы», — пояснил представитель украинской погранслужбы.

До этого в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» сообщали, что польские перевозчики планируют начать забастовку, результатом которой может стать перекрытие всех пропускных пунктов на границе Польши и Украины. Отмечается, что первую акцию польских перевозчиков у пропускного пункта Корчова уже согласовали.

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