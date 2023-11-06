В Приморском крае идут ледяные дожди

По всей территории Приморского края наблюдаются осадки, на севере идет снег. Во Владивостоке за девять часов выпала двухмесячная норма осадков, сообщает «Примгидромет».

Сообщается, что в столице региона по данным на 7 утра выпало 36 мм осадков, а за период с 7:00 по 9:00 по местному времени (с 0:00 по 2:00 по мск) выпало еще 30 мм осадков при месячной норме осадков в 36 мм.

В понедельник и вторник во Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные осадки: дождь, снег, а также гололед, в отдельных районах метель, снежный накат. Во Владивостоке и на отдельных участках побережья ветер усилится до 27-32 м/с.

В соцсетях размещают фотографии последствий ледяного дождя в Лесозаводске. Местные жители пишут, что трещат и ломаются ветви деревьев под тяжестью льда. Во Владивостоке подтопило несколько участков дорог.

Интересно, что температура в полночь Москве достигла температурного максимума для текущей даты,13,3°С.

Предыдущий рекорд тепла для этой даты в 12,2°С был зафиксирован в 1942 году. Сообщается, что если до 9:00 температура не опустится ниже 8,5°С, то будет побит последний рекорд ночной температуры для этой даты, который был зафиксирован в 1967 году.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.