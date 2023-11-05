Стала известна причина, по которой мужчина начал стрельбу в центре Москвы

Стрельба в ресторане в центре Москвы началась из-за того, что двое мужчин в нетрезвом состоянии не смогли поделить дверь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Они не смогли нормально разойтись в проходе», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, между двумя мужчинами произошел конфликт. Их начали разнимать охранники, но зачинщик конфликта начал драться с ними. Его повалили на пол и он открыл огонь из травматического пистолета.

Ранее в Москве задержали посетителя ресторана в центре города, который устроил стрельбу в заведении.

До этого сообщалось, что при стрельбе в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы ранены три человека. В настоящее время на месте перестрелки работают экстренные службы, других подробностей пока не приводится.

5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу. Согласно информации анонимного источника, в результате нее пострадали три человека.

Ранее в Роттердаме произошла стрельба.