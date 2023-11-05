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Число раненых при стрельбе в столичном ресторане возросло

Число пострадавших при стрельбе в московском ресторане выросло до четырех

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FotograFFF/Shutterstock

Число пострадавших при стрельбе в ресторане в центре Москвы Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky увеличилось до четырех. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Причинил четверым мужчинам телесные повреждения», — указывается в заявлении.

Согласно информации надзорного ведомства, гость заведения несколько раз выстрелил в других посетителей из травматического оружия.

5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу. Согласно информации источника в экстренных службах, в результате нее пострадали три человека.

До этого в Новосибирске дорожные рабочие устроили массовую драку со стрельбой. В бой пошли лопаты, метла и другие подручные инструменты. В один из моментов кто-то из участников конфликта выстрелил в воздух. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Роттердаме произошла стрельба.

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