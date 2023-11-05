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Россиянин выжил после поездки в загоревшейся во время движения машине

В Новгородской области иномарка вспыхнула во время движения и сгорела

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Отдел ГИБДД «Новгородский»/VK

В Новгородской области иномарка загорелась во время передвижения. Об этом сообщает пресс-служба отдела ГИБДД «Новгородский».

Инцидент произошел на 497-м километре трассы М-11. Автомобиль марки Mercedes вспыхнул по неизвестной причине. В результате машина полностью сгорела.

«Водитель смог вовремя покинуть салон автомобиля и в результате происшествия не пострадал», — сообщается в публикации.

Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД напомнили водителям о том, что перед поездкой всегда нужно обращать внимание на исправность транспортного средства.

Ранее в Ленобласти мужчина поругался с женщиной в магазине и сжег ее машину.

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