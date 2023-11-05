Москвичам рассказали о дождливой погоде в воскресенье

В Москве 5 ноября прогнозируется теплая и дождливая погода, температура воздуха превысит норму на 6-8 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале синоптика Михаила Леуса.

«Сегодня столица окажется под влиянием теплого сектора активного южного циклона, центр которого в середине дня окажется над северо-западом страны. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди», — рассказал метеоспециалист.

По его словам, в Москве воздух прогреется до +11...+13 °C

В течение дня будет юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с. Его порывы будут достигать 12-17 м/с.

Как добавил погодный эксперт, атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт. ст. Такое значение ниже нормы.

В понедельник, 6 ноября, будет прохладнее, столбики термометров москвичей покажут до +11 °C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что типичная для ноября погода вернется в Москву на следующей неделе.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.