Ракеты попали в жилой дом в Сдероте на юге Израиля

В жилой дом в городе Сдерот, расположенном на юге Израиля, попали ракеты. Об этом пишет газета Haaretz.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

До этого стало известно, что силы палестинского движения ХАМАС обстреляли город Ашкелон, находящийся на юго-западе Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.