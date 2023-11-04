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Во Франции неизвестный напал с ножом на иудейку

BFMTV: в Лионе неизвестный ударил ножом в живот исповедующую иудаизм женщину

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Shutterstock

Неизвестный ранил ножом исповедующую иудаизм жительницу Лиона. Об этом сообщает BFMTV.

Стало известно, что женщина открыла дверь неизвестному, который был одет во все черное. Он дважды ударил ее ножом в живот и убежал. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили на двери дома нарисованную свастику. Теперь злоумышленника разыскивают.

По данным телеканала, здоровью пострадавшей ничего не угрожает, однако в ее больничной палате дежурит полиция.

Французская полиция с 7 октября зафиксировала 887 инцидентов, связанных с антисемитизмом. Всего задержаны 442 человека. При этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пояснил, что за весь 2022 год во Франции было зарегистрировано лишь 436 случаев проявления антисемитизма.

Директор агентства Европейского союза (ЕС) по основным правам Майкл О'Флаэрти заявил, что антисемитизм глубоко укоренился в странах объединения, это представляет угрозу для еврейского сообщества на континенте и несет риски для фундаментальных целей ЕС.

Ранее папа Римский заявил, что мир переживает темные времена.

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