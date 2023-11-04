Росавиация завершила расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Росавиация закончила свое расследование по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По результатам стало известно, что причиной посадки стали сразу несколько ошибок членов экипажа. В частности, пилоты могли посадить воздушное судно в аэропорту Омска, а также они не смогли рассчитать остаток топлива.

При этом, когда ситуацию уже нельзя было изменить, пилоты самолета правильно выбрали площадку и посадили в пшеничном поле.

Также отмечается, что причиной падения давления в зеленой гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки одного из гибких шлангов из-за износа.

10 октября была расшифрована запись диалога пилотов в кабине самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. По информации канала, это последняя часть расшифровки разговора, который происходил всего за несколько минут до того, как Airbus A320 приземлился.

По данным СМИ, в качестве основной версии экстренной посадки самолета в поле 12 сентября рассматривается ошибка пилотов. В расшифрованных черных ящиках якобы говорится, что капитан и второй пилот не обратили внимания на датчики выпущенных шасси, из-за чего «быстро кончилось топливо». Пилот заявлял, что у самолета отказала гидравлика и нужна была экстренная посадка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ространснадзор выявил у «Уральских авиалиний» массовые нарушения.