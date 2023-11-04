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В Кремле рассказали о наказании киевских преступников

Песков: киевские преступники понесут должное наказание

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что все украинские преступники будут отбывать наказание там, где должно. Так он ответил на вопрос журналистки из Саранска, пишет ТАСС.

Сотрудница СМИ спросила представителя Кремля, не планируется ли этапировать киевских преступников в мордовские колонии.

«Я не знаю. У нас есть ФСИН, они этим занимаются», — признался Песков.

На ответный вопрос пресс-секретаря, почему журналистка этим интересуется, та пояснила, что в колониях Мордовии стараются исправлять и социализировать преступников. Поэтому она предложила таким образом исправлять и украинские власти.

Поможет ли это предложение, Песков ответил первым словом из поговорки «Горбатого могила исправит».

До этого Песков заявлял, что Украина уверовала в возможность «победы над РФ на поле боя», но это невозможно. Также он отмечал, что России нужно показывать себя и свои достижения.

Ранее Владимир Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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