Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Россию не победить на поле боя и она это доказала

Песков: Россия доказала, что ее не победить на поле боя

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россия доказала, что ее не победить на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

Он до этого заявлял, что Украина поверила в иллюзорную возможность «победы над РФ на поле боя». Однако это невозможно, отметил пресс-секретарь.

Также Песков назвал, что Россию сильной страной. Помимо этого она постоянно добавляет к своей имеющейся силе новые элементы.

Песков в тому же считает, что России нужно показывать себя и свои достижения. По его мнению, значение выставки-форума «Россия» трудно переоценить. Он считает, что она стала «реинкарнацией идеи ВДНХ, только в новом, современном, эффективном и незаскорузлом виде».

Выставка-форум «Россия 2023» на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года.

Ранее Песков объяснил, для чего создавалось НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий