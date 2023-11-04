В Кремле заявили, что Россию не победить на поле боя и она это доказала

Россия доказала, что ее не победить на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

Он до этого заявлял, что Украина поверила в иллюзорную возможность «победы над РФ на поле боя». Однако это невозможно, отметил пресс-секретарь.

Также Песков назвал, что Россию сильной страной. Помимо этого она постоянно добавляет к своей имеющейся силе новые элементы.

Песков в тому же считает, что России нужно показывать себя и свои достижения. По его мнению, значение выставки-форума «Россия» трудно переоценить. Он считает, что она стала «реинкарнацией идеи ВДНХ, только в новом, современном, эффективном и незаскорузлом виде».

Выставка-форум «Россия 2023» на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года.

Ранее Песков объяснил, для чего создавалось НАТО.