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Появилось видео с задержанием Аяза Шабутдинова

МВД опубликовало видео задержания блогера Аяза Шабутдинова

Пресс-служба МВД опубликовала видео с задержанием блогера-миллионника и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова.

Московский суд арестовал до 16 декабря Шабутдинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В прокуратуре отметили, что в ходе судебного заседания прокурор поддержал поступившее в суд ходатайство и просил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу

Защита Шабутдинова просила избрать в качестве меры пресечения залог в 4,1 млн рублей или домашний арест. Однако у суда были достаточные основания полагать, что обвиняемый может скрыться, потому что у него есть паспорт гражданина иностранного государства и действующие визы в другие страны.

По данным прокуратуры Москвы, 32-летний блогер и бизнес-тренер обвиняется в 8 эпизодах мошенничества. Свою вину он не признает.

Бывшие ученики Like Центра под руководством арестованного Шабутдинова до этого подали иски из-за незаконных отказов в возврате денежных средств за обучение. Они требуют вернуть 11 млн рублей.

Ранее рэпер Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 млн рублей.

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