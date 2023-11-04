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Патриарх Кирилл представил оригинал иконы, считавшейся утраченной

Патриарх Кирилл представил икону Казанской Божией Матери, признанную утерянной

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери. Об этом сообщает РИА Новости.

Оригинал этой иконы считался утраченным свыше 100 лет назад. По словам патриарха, случившееся можно приравнять к историческим событиям.

«Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — пояснил патриарх Кирилл.

Как добавил священнослужитель, именно по этому образу создавалась национальная святыня.

До этого патриарх Кирилл заявил, что переданная РПЦ «Троица» Рублева пробудет в Храме Христа Спасителя год. После этого ее вернут в Троице-Сергиеву лавру. В данный момент там находится ее копия.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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