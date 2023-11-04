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Ребенок ранил себя из пистолета, найденного на детской площадке

Associated Press: в США ребенок нашел в детсаду пистолет и ранил себя

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Pixabay

В Лас-Вегасе четырехлетний мальчик попал в реанимацию после того, как ранил себя из пистолета, который нашел в детсаду. Об этом сообщает Associated Press.

По данным местной полиции, мальчик нашел пистолет на детской площадке, взял оружие в руки и случайно выстрелил в себя. Детсадовец госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое, пострадавший находится в отделении реанимации.

Как установили правоохранители, оружие на территории детсада выбросил подросток, который устроил стрельбу в автобусе, скрываясь от полиции он избавился от пистолета. Юноша задержан.

Ранее десятилетняя сестра выстрелила в брата во время игры.

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